    Команда "CARCAS" посетила предприятие "Hacıqabul Quşçuluq"

    • 01 сентября, 2025
    • 17:40
    Команда CARCAS посетила предприятие Hacıqabul Quşçuluq

    Команда Центра Аграрных Исследований Каспийского Региона -  "CARCAS" посетила предприятие "Hacıqabul Quşçuluq".

    На встрече, проведенной на производственной зоне  предприятии в Гаджигабуле приняли участие председатель Наблюдательного совета "CARCAS" - Рифат Султан-заде, члены Экспертного Совета доктор Эльмар Ализаде и доктор Азад Керимов, руководство компании "Hacıqabul Quşçuluq" во главе с Сарханом Сархановым.

    Стороны обсудили вопросы органического земледелия и использования птичьего помёта для производства биогумуса, перспективы совместных проектов в сфере органического сельского хозяйства, а также расширения партнёрства в рамках подписанных мандатов.

    Стороны отметили, что в Азербайджане тема органических удобрений приобретает всё большую актуальность. Рост интереса к экологически чистой продукции, необходимость восстановления плодородия почв и задачи по адаптации сельского хозяйства к изменению климата делают использование органических удобрений важным направлением аграрной политики страны. Их применение способствует повышению урожайности, улучшению качества сельхозпродукции и развитию устойчивого, экспортно-ориентированного органического земледелия.

    Председатель Наблюдательного Совета Центра Рифат Султан-заде отметил: "Для Центра "CARCAS" крайне важно объединять усилия с ведущими предприятиями региона. Сотрудничество с "Hacıqabul Quşçuluq" открывает новые горизонты для устойчивого аграрного развития и экологичных решений".

    Стороны договорились укреплять партнёрство в области органических удобрений.

    Следует отметить, что Hacıqabul Quşçuluq - признанный лидер на рынке Кавказа по производству куриных яиц и это сотрудничество станет примером успешного синтеза науки и производства.

