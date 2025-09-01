Команда "CARCAS" посетила предприятие "Hacıqabul Quşçuluq"

Команда Центра Аграрных Исследований Каспийского Региона - "CARCAS" посетила предприятие "Hacıqabul Quşçuluq".

На встрече, проведенной на производственной зоне предприятии в Гаджигабуле приняли участие председатель Наблюдательного совета "CARCAS" - Рифат Султан-заде, члены Экспертного Совета доктор Эльмар Ализаде и доктор Азад Керимов, руководство компании "Hacıqabul Quşçuluq" во главе с Сарханом Сархановым.

Стороны обсудили вопросы органического земледелия и использования птичьего помёта для производства биогумуса, перспективы совместных проектов в сфере органического сельского хозяйства, а также расширения партнёрства в рамках подписанных мандатов.

Стороны отметили, что в Азербайджане тема органических удобрений приобретает всё большую актуальность. Рост интереса к экологически чистой продукции, необходимость восстановления плодородия почв и задачи по адаптации сельского хозяйства к изменению климата делают использование органических удобрений важным направлением аграрной политики страны. Их применение способствует повышению урожайности, улучшению качества сельхозпродукции и развитию устойчивого, экспортно-ориентированного органического земледелия.

Председатель Наблюдательного Совета Центра Рифат Султан-заде отметил: "Для Центра "CARCAS" крайне важно объединять усилия с ведущими предприятиями региона. Сотрудничество с "Hacıqabul Quşçuluq" открывает новые горизонты для устойчивого аграрного развития и экологичных решений".

Стороны договорились укреплять партнёрство в области органических удобрений.

Следует отметить, что Hacıqabul Quşçuluq - признанный лидер на рынке Кавказа по производству куриных яиц и это сотрудничество станет примером успешного синтеза науки и производства.

https://www.instagram.com/reel/DODum3aDGzT/?igsh=eTdhZ2ltNHc5cm5x