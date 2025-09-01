"CARCAS" heyəti "Hacıqabul Quşçuluq" müəssisəsini ziyarət edib
- 01 sentyabr, 2025
- 17:39
"CARCAS" - Xəzər Regionunun Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin heyəti "Hacıqabul Quşçuluq" müəssisəsini ziyarət edib.
Müəssisənin Hacıqabulda yerləşən istehsal sahəsində keçirilən görüşdə "CARCAS" Müşahidə Şurasının sədri Rifat Sultan-zadə, Ekspertlər Şurasının üzvləri – doktor Elmar Əlizadə və doktor Azad Kərimov, həmçinin "Hacıqabul Quşçuluq" şirkətinin rəhbəri Sərxan Sərxanov iştirak ediblər.
Müzakirələrin mərkəzində orqanik gübrə istehsalı və quş peyinindən biohumusun hazırlanması və istifadə olunması imkanları, üzvi kənd təsərrüfatı sahəsində birgə layihələrin icrası və imzalanmış mandat çərçivəsində tərəfdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri olmuşdur.
Tərəflər qeyd ediblər ki, Azərbaycanda üzvi gübrələrin aktuallığı getdikcə artır. Ekoloji cəhətdən təmiz məhsullara tələbin artması, torpaqların münbitliyinin bərpası zərurəti və kənd təsərrüfatının iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşdırılması üzrə qarşıya qoyulan vəzifələr üzvi gübrələrin istifadəsini ölkənin aqrar siyasətində əsas istiqamətlərdən birinə çevirir. Onların tətbiqi məhsuldarlığın artmasına, kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin yüksəlməsinə və davamlı, ixracyönümlü üzvi əkinçiliyin inkişafına şərait yaradır.
Perspektiv planlar haqqında danışarkən "CARCAS" Mərkəzinin Müşahidə Şurasının sədri Rifat Sultan-zadə qeyd edib ki, "Mərkəz üçün regionun aparıcı müəssisələri ilə gücləri birləşdirmək son dərəcə vacibdir: ‘Hacıqabul Quşçuluq" ilə əməkdaşlıq davamlı aqrar inkişaf və ekoloji həllər üçün yeni üfüqlər yaradır".
Tərəflər üzvi gübrələr sahəsində əməkdaşlığı daha da genişləndirmək barəsində razılığa gəliblər.
"Hacıqabul Quşçuluq" Qafqaz regionunda toyuq yumurtası istehsalı üzrə lider mövqeyə hakimdir və tərəflərin əməkdaşlığı elmlə istehsalın uğurlu sintezinin nümunəsinə çevriləcək.
https://www.instagram.com/reel/DODum3aDGzT/?igsh=eTdhZ2ltNHc5cm5x