KOBİA до сих пор выделило гранты на 2,5 млн манатов для 130 стартапов

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) в рамках специального механизма поддержки стартапов на сегодняшний день выделило 2,5 млн манатов грантов 130 стартапам.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя правления агентства Заур Гардашов на презентации стартап-проекта MyLift.

По его словам, сегодняшняя презентация – показатель развития небольших стартап-проектов в стране.

"В ближайшее десятилетие наша стартап-экосистема будет развиваться еще активнее. Освобождение таких проектов от налогов сроком до трех лет также свидетельствует о высоком интересе к этой сфере. Поддержка стартапов - это наша работа", - подчеркнул он.