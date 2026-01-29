KOBİA до сих пор выделило гранты на 2,5 млн манатов для 130 стартапов
- 29 января, 2026
- 11:06
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) в рамках специального механизма поддержки стартапов на сегодняшний день выделило 2,5 млн манатов грантов 130 стартапам.
Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя правления агентства Заур Гардашов на презентации стартап-проекта MyLift.
По его словам, сегодняшняя презентация – показатель развития небольших стартап-проектов в стране.
"В ближайшее десятилетие наша стартап-экосистема будет развиваться еще активнее. Освобождение таких проектов от налогов сроком до трех лет также свидетельствует о высоком интересе к этой сфере. Поддержка стартапов - это наша работа", - подчеркнул он.
