    KOBİA 130 startapa 2 milyon 500 min manat qrant ayırıb

    Biznes
    • 29 yanvar, 2026
    • 10:41
    KOBİA 130 startapa 2 milyon 500 min manat qrant ayırıb

    Kiçik və Orta Biznes Agentliyi (KOBİA) startaplara xüsusi dəstək mexanizmi ilə bu günədək 130 startapa 2 milyon 500 min manat qrant ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin İdarə heyəti sədrinin müşaviri Zaur Qardaşov "MyLift" platformasının rəsmi təqdimat mərasimi zamanı deyib.

    O bildirib ki, bu tədbir kiçik startap layihələrinin inkişafının göstəricisidir:

    "Növbəti onillikdə bizim startap ekosistemimiz daha da inkişaf edəcək. Həmin layihələrin 3 ilədək vergilərdən azad edilməsi də göstərir ki, bu sahəyə maraq olduqca genişdir. Startaplara dəstək bizim işimizdir".

    KOBİA Startap
    KOBİA до сих пор выделило гранты на 2,5 млн манатов для 130 стартапов
    KOBIA allocates nearly $1.5M in grants to 130 startups in Azerbaijan

