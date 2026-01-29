KOBİA 130 startapa 2 milyon 500 min manat qrant ayırıb
Biznes
- 29 yanvar, 2026
- 10:41
Kiçik və Orta Biznes Agentliyi (KOBİA) startaplara xüsusi dəstək mexanizmi ilə bu günədək 130 startapa 2 milyon 500 min manat qrant ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin İdarə heyəti sədrinin müşaviri Zaur Qardaşov "MyLift" platformasının rəsmi təqdimat mərasimi zamanı deyib.
O bildirib ki, bu tədbir kiçik startap layihələrinin inkişafının göstəricisidir:
"Növbəti onillikdə bizim startap ekosistemimiz daha da inkişaf edəcək. Həmin layihələrin 3 ilədək vergilərdən azad edilməsi də göstərir ki, bu sahəyə maraq olduqca genişdir. Startaplara dəstək bizim işimizdir".
Son xəbərlər
00:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilərDaxili siyasət
00:13
ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilirDigər ölkələr
23:43
Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİXarici siyasət
23:37
Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğururRegion
23:32
Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcəkDigər ölkələr
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04