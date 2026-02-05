Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıb
Daxili siyasət
- 05 fevral, 2026
- 12:25
Ədliyyə və Elm və Təhsil Nazirlikləri hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ədliyyə naziri Fərid Əhmədov "LEGIS" Beynəlxalq Hüquq Forumunda çıxışı zamanı deyib.
Nazirin sözlərinə görə, məqsəd hüquq ixtisasının inkişafı üzrə danışıqların aparılmasıdır:
"Hüquq təhsilinin inkişafı üçün tədbirlər davam etdirilməli, mərhələli şəkildə ciddi addımlar atılmalıdır. Uzun illərdir təhsil proqramları dəyişmir. Hüquq nəzəriyyəsi dərslikdən tədris olunmur. Problem odur ki, hüquq təməl problemləri orijinal mənbədən oxunmalıdır. Hüquq fənləri üzrə müəllim heyətinə, xüsusilə tədqiqat aparan müəllimlərə ehtiyac var".
Son xəbərlər
12:47
Azərbaycan klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıbFutbol
12:39
Anar Bağırov: Azərbaycanda qadın vəkillərə ehtiyac varDaxili siyasət
12:37
Atletika üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcəkFərdi
12:34
Foto
Yeni aşkarlanmış daha 41 abidənin dövlət mühafizəsinə götürülməsi qərara alınıbMədəniyyət siyasəti
12:34
Sabah Bakıda yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:31
Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 13 % artıbTurizm
12:29
"Aqrarkredit" BOKT-a məxsus əmlak hərracda start qiymətindən 85 % baha satılıbBiznes
12:25
Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıbDaxili siyasət
12:22