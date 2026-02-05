İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıb

    Daxili siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 12:25
    Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıb

    Ədliyyə və Elm və Təhsil Nazirlikləri hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ədliyyə naziri Fərid Əhmədov "LEGIS" Beynəlxalq Hüquq Forumunda çıxışı zamanı deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, məqsəd hüquq ixtisasının inkişafı üzrə danışıqların aparılmasıdır:

    "Hüquq təhsilinin inkişafı üçün tədbirlər davam etdirilməli, mərhələli şəkildə ciddi addımlar atılmalıdır. Uzun illərdir təhsil proqramları dəyişmir. Hüquq nəzəriyyəsi dərslikdən tədris olunmur. Problem odur ki, hüquq təməl problemləri orijinal mənbədən oxunmalıdır. Hüquq fənləri üzrə müəllim heyətinə, xüsusilə tədqiqat aparan müəllimlərə ehtiyac var".

    Ədliyyə Nazirliyi Elm və Təhsil Nazirliyi Fərid Əhmədov

    Son xəbərlər

    12:47

    Azərbaycan klubu heyətinə daha bir legioner futbolçu qatıb

    Futbol
    12:39

    Anar Bağırov: Azərbaycanda qadın vəkillərə ehtiyac var

    Daxili siyasət
    12:37

    Atletika üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcək

    Fərdi
    12:34
    Foto

    Yeni aşkarlanmış daha 41 abidənin dövlət mühafizəsinə götürülməsi qərara alınıb

    Mədəniyyət siyasəti
    12:34

    Sabah Bakıda yağış yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:31

    Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 13 % artıb

    Turizm
    12:29

    "Aqrarkredit" BOKT-a məxsus əmlak hərracda start qiymətindən 85 % baha satılıb

    Biznes
    12:25

    Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıb

    Daxili siyasət
    12:22

    Xaçmazda qatar avtomobili vurub, sürücü ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti