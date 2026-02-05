Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Министр: Создана рабочая группа по развитию юридической специальности

    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 13:30
    Министр: Создана рабочая группа по развитию юридической специальности

    Министерства юстиции и науки и образования создали рабочую группу по развитию юридической специальности.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Фарид Ахмедов на Международном юридическом форуме LEGIS в Баку.

    По словам министра, целью является проведение обсуждений по развитию юридической специальности.

    "Меры по развитию юридического образования должны продолжаться, необходимо предпринимать серьезные шаги поэтапно. Годами образовательные программы не меняются. Теория права не преподает по учебникам. Проблема в том, что фундаментальные правовые проблемы должны изучаться из первоисточников. Существует потребность в преподавательском составе по юридическим дисциплинам, особенно в преподавателях, проводящих исследования", - сказал он.

    Фарид Ахмедов юридический форум LEGIS юридическая специальность
    Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:37

    В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    14:34

    Лавров: ЕС ставит постсоветские страны перед выбором

    Другие страны
    14:31

    Фариз Исмаилзаде: Адаптация к новым условиям поможет молодежи быть успешными

    Внешняя политика
    14:29

    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными

    Другие страны
    14:26

    Симонян: Ереван не считает нужным выходить из ЕАЭС

    Другие страны
    14:17

    Посольство США в Баку сообщило о процедуре выдачи виз для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

    Футбол
    14:15

    Участник ходжалинского геноцида Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

    Внутренняя политика
    14:14

    Глава МИД Эстонии находится в Киеве

    Другие страны
    14:08

    В Азербайджане в январе налоговые поступления превысили 2 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей