Министр: Создана рабочая группа по развитию юридической специальности

Министерства юстиции и науки и образования создали рабочую группу по развитию юридической специальности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр юстиции Фарид Ахмедов на Международном юридическом форуме LEGIS в Баку.

По словам министра, целью является проведение обсуждений по развитию юридической специальности.

"Меры по развитию юридического образования должны продолжаться, необходимо предпринимать серьезные шаги поэтапно. Годами образовательные программы не меняются. Теория права не преподает по учебникам. Проблема в том, что фундаментальные правовые проблемы должны изучаться из первоисточников. Существует потребность в преподавательском составе по юридическим дисциплинам, особенно в преподавателях, проводящих исследования", - сказал он.