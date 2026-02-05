"Aqrarkredit" BOKT-a məxsus əmlak hərracda start qiymətindən 85 % baha satılıb
Biznes
- 05 fevral, 2026
- 12:29
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin keçirdiyi növbəti hərracda dövlətə məxsus "Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) balansında olan daşınmaz əmlak start qiymətindən təxminən 85 % baha satılıb.
"Report" bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, fevralın 4-də baş tutmuş hərraca Bakının Sabunçu rayonunun Bakixanov qəsəbəsində yerləşən qeyri-yaşayış binası çıxarılıb. Torpaq sahəsi 0,9279 hektar, ümumi sahəsi isə 9 201,9 kvadratmetr olan tikiliyə ilkin olaraq 3,6 milyon manat qiymət müəyyən edilsə də, onu yekunda 6,65 milyon manata realizə etmək mümkün olub.
Son xəbərlər
12:39
Anar Bağırov: Azərbaycanda qadın vəkillərə ehtiyac varDaxili siyasət
12:37
Atletika üzrə Azərbaycan çempionatı keçiriləcəkFərdi
12:34
Foto
Yeni aşkarlanmış daha 41 abidənin dövlət mühafizəsinə götürülməsi qərara alınıbMədəniyyət siyasəti
12:34
Sabah Bakıda yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:31
Azərbaycana Yaxın Şərqdən turist axını 13 % artıbTurizm
12:29
"Aqrarkredit" BOKT-a məxsus əmlak hərracda start qiymətindən 85 % baha satılıbBiznes
12:25
Ədliyyə naziri: Hüquq ixtisasının inkişafı ilə bağlı işçi qrup yaradılıbDaxili siyasət
12:22
Xaçmazda qatar avtomobili vurub, sürücü ölübHadisə
12:20