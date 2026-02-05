İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    "Aqrarkredit" BOKT-a məxsus əmlak hərracda start qiymətindən 85 % baha satılıb

    Biznes
    • 05 fevral, 2026
    • 12:29
    Aqrarkredit BOKT-a məxsus əmlak hərracda start qiymətindən 85 % baha satılıb

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin keçirdiyi növbəti hərracda dövlətə məxsus "Aqrarkredit" QSC bank olmayan kredit təşkilatının (BOKT) balansında olan daşınmaz əmlak start qiymətindən təxminən 85 % baha satılıb.

    "Report" bu barədə Dövlət Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, fevralın 4-də baş tutmuş hərraca Bakının Sabunçu rayonunun Bakixanov qəsəbəsində yerləşən qeyri-yaşayış binası çıxarılıb. Torpaq sahəsi 0,9279 hektar, ümumi sahəsi isə 9 201,9 kvadratmetr olan tikiliyə ilkin olaraq 3,6 milyon manat qiymət müəyyən edilsə də, onu yekunda 6,65 milyon manata realizə etmək mümkün olub.

    Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti hərrac satış bina Aqrarkredit

