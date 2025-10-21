Казахстан и Азербайджан подпишут соглашения для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору

Казахстан подпишет с Азербайджаном соглашения, направленные на увеличение грузоперевозок по Транскаспийскому транспортному маршруту (ТМТМ, Средний коридор).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил глава казахстанского инвестиционного холдинга "Фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

По его словам, одно из соглашений будет подписано с холдингом AZCON.

"В рамках данного соглашения мы будем рассматривать совместную эксплуатацию паромов, произведенных на Бакинском судостроительном заводе", - сказал Жакупов, подчеркнув, что данное соглашение призвано усилить потенциал и роль Среднего коридора.