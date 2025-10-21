İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Azərbaycan Qazaxıstanla Orta Dəhlizlə yükdaşımanın artırılmasına dair sazişlər imzalayacaq

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:27
    Azərbaycan Qazaxıstanla Orta Dəhlizlə yükdaşımanın artırılmasına dair sazişlər imzalayacaq
    Nurlan Jakupov

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM, Orta Dəhliz) ilə yükdaşımaların artırılması haqqında sazişlər imzalanacaq.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun məlumatına görə, bunu "Samruk-Kazyna" Milli Rifah Fondu"nun rəhbəri Nurlan Jakupov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, sazişlərdən biri Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqi (AZCON) ilə imzalanacaq.

    "Bu saziş çərçivəsində biz "Bakı Gəmiqayırma Zavodu"nda istehsal olunmuş bərələrin birgə istismarını nəzərdən keçirəcəyik", - N.Jakupov bildirib.

    O, bu sənədin Orta Dəhlizin potensialını və rolunu gücləndirməyə xidmət edəcəyini vurğulayıb.

    Fondun rəhbəri vurğulayıb ki, hər iki tərəf bu marşrutla yük axınının artırılmasında maraqlıdır, buna görə də gəmilərin növü və konfiqurasiyası üzrə həll yolu axtaracaqlar.

    N.Jakupovun sözlərinə görə, 2025-ci ildə Qazaxıstan və BƏƏ tərəfindən yaradılmış birgə müəssisə gəmiqayırma zavodunda 62 milyon ABŞ dolları dəyərində iki bərənin inşası barədə razılığa gəlib.

    Milli Rifah Fondunun rəhbəri qeyd edib ki, "Samruk-Kazyna" birgə investisiya fondu və Azərbaycan İnvestisiya Holdinqi arasında SOCAR-la daha bir sənəd imzalanacaq.

    "Bu saziş çərçivəsində tərəflər bərpa olunan enerji sahəsində layihələrin birgə nəzərdən keçirilməsi barədə razılığa gəliblər", - o əlavə edib və vurğulayıb ki, imzalanmış sazişlər üzrə yol xəritəsi hazırlanacaq.

    Qazaxıstan Azərbaycan Orta Dəhliz
    Казахстан и Азербайджан подпишут соглашения для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору
    Kazakhstan, Azerbaijan to sign agreements to increase freight traffic along Middle Corridor

    Son xəbərlər

    12:14

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü başlayıb

    Xarici siyasət
    12:14

    Fransanın sabiq prezidenti həbsxanaya gedib

    Digər ölkələr
    12:13

    BP daha 5 beynəlxalq dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edib

    Energetika
    12:13

    IMF 2031-ci ilə qədər Azərbaycanın ümumi dövlət borcuna dair gözləntilərini azaldıb

    Maliyyə
    12:11

    "Kəpəz"in braziliyalı futbolçusu: "Sonuncu pilləni mümkün qədər tez tərk etmək istəyirik" - MÜSAHİBƏ

    Futbol
    12:08
    Foto

    Astanada "Orta dəhlizin inkişafı" birgə layihəsi təqdim edilib

    Xarici siyasət
    12:08

    "Findoc" portalının istifadəçilərinin sayı 150 mini keçib

    Maliyyə
    12:08

    Azərbaycanda peyk təsvirlərinin emalına özəl sektor cəlb ediləcək

    İKT
    12:07

    Astanada Qazaxıstan–Azərbaycan İşgüzar Şurasının lll iclası keçirilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti