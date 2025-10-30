Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Казахстан и Азербайджан намерены диверсифицировать торговый оборот - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    • 30 октября, 2025
    • 13:56
    Казахстан и Азербайджан намерены диверсифицировать торговый оборот - ЭКСКЛЮЗИВ

    Казахстан и Азербайджан намерены диверсифицировать двусторонний торговый оборот, сосредоточив внимание на товарах с высокой добавленной стоимостью, а не на сырьевом экспорте.

    Об этом в эксклюзивном комментарии Report заявила первый вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова.

    По ее словам, ключевая цель сторон - пересмотреть структуру торговли и расширить сотрудничество в несырьевых секторах.

    "Наша основная задача - диверсифицировать торговлю. Мы хотим, чтобы преобладали товары с высокой добавленной стоимостью, а не сырьевые позиции. Это внесет вклад в рост ВВП и позволит воспитать новое поколение производителей", - подчеркнула Бижанова.

    Замминистра также отметила важность взаимного продвижения национальных брендов и продукции на рынках двух стран. "Мы стремимся к тому, чтобы азербайджанские товары были представлены на рынке Казахстана, а казахстанские - в Азербайджане. Потребители должны знать и покупать продукцию друг друга. В этом направлении мы уже запускаем пилотные проекты в розничных сетях", - добавила она.

