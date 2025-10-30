İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Qazaxıstanlı nazir müavini: "Azərbaycan ilə ticarət dövriyyəsi şaxələndiriləcək" - EKSKLÜZİV

    Biznes
    • 30 oktyabr, 2025
    • 13:10
    Qazaxıstanlı nazir müavini: Azərbaycan ilə ticarət dövriyyəsi şaxələndiriləcək - EKSKLÜZİV

    Qazaxıstan və Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi şaxələndiriləcək.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Qazaxıstanın ticarət və inteqrasiya nazirinin müavini Ayjan Bijanova deyib.

    Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında ticarət strukturunun dəyişdirilməsi vacibdir:

    "Əsas məqsədimiz ticarəti diversifikasiya etməkdir. Xammal deyil, yüksək əlavə dəyərə malik məhsullar üstünlük təşkil etməlidir. Bu həm ÜDM-ə töhfə verəcək, həm də yeni nəsil istehsalçıların yetişməsinə imkan yaradacaq".

    Nazir müavini əlavə edib ki, iki ölkənin məhsullarının qarşılıqlı tanıdılması vacibdir:

    "Azərbaycanda istehsal olunan məhsullar Qazaxıstan bazarına, Qazaxıstan məhsulları isə Azərbaycan bazarına çıxarılacaq. İstehlakçılar bir-birinin məhsullarını tanımalı və alış-veriş etməlidirlər. Bunun üçün pərakəndə şəbəkələrdə pilot layihələrə başlayırıq".

    Azərbaycan Qazaxıstan Aycan Bijanova

    Son xəbərlər

    13:32
    Foto

    Şirvanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Cəmil Rəhimovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    13:30

    Pakistan Əfqanistanla danışıqları bərpa edir

    Digər ölkələr
    13:29

    TƏBİB rəhbəri: Xəstəxanalarımızda qanunsuz tibb fəaliyyəti aşkarlanmayıb - ƏLAVƏ OLUNUB

    Sağlamlıq
    13:29
    Foto

    Hesablama Palatası və İndoneziyanın Ali Audit Orqanı Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    Maliyyə
    13:26

    Naxçıvanda hasar uçub, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    13:22

    Ermənistanda hərbi xidmət müddəti azaldılır

    Region
    13:16
    Foto

    "Qarabağ"ın braziliyalı futbolçusu parataekvondoçuların məşqində olub

    Futbol
    13:14

    İsrail Livana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    13:14

    "QazTrade" "azexport"la birgə üçüncü ölkələrin bazarlarına çıxmağı planlaşdırır - EKSKLÜZİV

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti