​Картина Пикассо продана за 179 млн. долларов на аукционе

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ На аукционе Christie's в Нью-Йорке продана картина Пабло Пикассо "Алжирские женщины (Версия О)" за рекордные 179,4 млн. долларов.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте аукционного дома Christie's.

По информации искусствоведов, это наиболее дорого оцененное произведение искусств на сегодняшний момент, проданное на аукционе.

Картина была написана художником в 1955 году в память об Анри Матиссе.

Оценочная стоимость полотна составляла 140 млн. долларов.

Имя нового владельца полотна, также как и предыдущего, неизвестно.