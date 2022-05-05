Как создать собственный бренд в Азербайджане?

Среди желающих заниматься предпринимательской деятельностью в Азербайджане немало лиц, которые стремятся создать собственный бренд. Но многие задаются вопросами, как создать бренд, какие основные факторы следует учитывать при этом, какие механизмы поддерж

Среди желающих заниматься предпринимательской деятельностью в Азербайджане немало лиц, которые стремятся создать собственный бренд. Но многие задаются вопросами, как создать бренд, какие основные факторы следует учитывать при этом, какие механизмы поддержки предлагает государство?

Предприниматель Афет Ахмедова рассказала Report, что перед созданием бренда необходимо подготовить его проект: "В этом проекте должно быть указано, что он хочет предложить рынку, его обязательства. Также следует изучить рынок, выявить, предлагаются ли аналогичные товары. Затем оценить преимущества собственной продукции. Если их нет, выпускать продукцию бессмысленно. У каждого желающего построить собственный бренд должен быть 5-летний план, в котором расписаны работы на этот период. Если в планах есть экспорт, объем работы возрастает. Потому что азербайджанский рынок немного скуден. Местные производители предлагают очень ограниченный ассортимент продукции. Речь идет о ненефтяной сфере. Но на мировом рынке предлагаются самые разные продукты. Необходимо вывести брендовые товары на мировой рынок".

По ее мнению, в командной работе человеческие качества важнее профессионализма: "Потому что постепенно вы можете стать профессионалом, но постепенно приобрести человеческие качества невозможно".

Предприниматель также поделилась опытом своей компании: "Мы создали бренд, опираясь на финансовые ресурсы семьи. Поэтому это была двойная ответственность".

Создавший свой бренд предприниматель Нахид Джаббаров считает, что создание бренда - это отдельная наука: "Это должно быть результатом работы одного человека или команды. Самое главное - это собственная ценность бренда. Если бренд формируется, то качество производства должно быть на очень высоком уровне. В то же время, я думаю, что важный вопрос здесь заключается в маркетинге. После того как бренд заявил о себе, люди придают значение его ценности, а не стоимости товара. Это очень важный вопрос. В Азербайджане еще не сформировалось понятие местного бренда. В сознании наших людей нет уверенности в качестве отечественных брендов. То есть нет доверия к местным брендам”.

Эксперт-экономист Эльданиз Амиров говорит о двух основных факторах для создания бренда: "Первое из них - это качественная деятельность. Это могут быть как услуги, так и производство. Во всех случаях качество имеет значение. С другой стороны, бренд и авторские права должны быть официально зарегистрированы".

По мнению Амирова, теоретически и практически возможно создание бренда с минимальными затратами, используя механизмы государственной поддержки: "К примеру, после получения статуса безработного, гражданин, обратившись в Государственное агентство занятости, может приобрести определенное оборудование по программе самозанятости. Затем этот человек может обратиться в Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), представить бизнес-план и получить поддержку от KOBİA в решении любых существующих проблем".