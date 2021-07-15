Как разрешение на проведение свадеб повлияло на ювелирный рынок? - ИНТЕРВЬЮ

Разрешение на проведение свадебных церемоний вновь повысило интерес к продаже ювелирных изделий.

Разрешение на проведение свадебных церемоний вновь повысило интерес к продаже ювелирных изделий.

Report представляет интервью с председателем Ассоциации ювелиров Азербайджана Тогрулом Аббасгулиевым:

- Как изменилась активность на рынке ювелирных изделий после разрешения на проведение свадебных церемоний?

- В начальный период пандемии на рынке наблюдался спад почти на 90%. Впоследствии предприниматели адаптировались к ситуации и организовали деятельность в соответствии с новыми реалиями. Но проблемы остались, поскольку основная часть продаж связана со свадебными церемониями. Хотя существуют определенные ограничения, само проведение свадеб уже является поддержкой для ювелиров. В то же время открылись и торговые центры. В Азербайджане 90% предпринимателей в ювелирной сфере работают в торговых центрах. В результате на рынке наблюдается прогресс, но покупательная способность еще не достигла допандемийного уровня, а находится в пределах 35-40%.

- Какие ювелирные изделия продаются больше всего?

- Поскольку 70-80% продаж на рынке связано со свадебными церемониями, выросли продажи золотых комплектов с драгоценными камнями. В летний сезон многие уезжают на отдых, а на свадьбах разрешено ограниченное количество гостей. К примеру, раньше на свадьбах собиралось 300-500-1000 человек, и люди покупали украшения в том числе и для себя. Организация малочисленных свадеб влияет на активность на рынке, но в целом, можно сказать, что он возрождается.

- Как изменились цены на золото?

- С конца 2019 года цены на сырье начали расти. Летом прошлого года эта цена выросла с 40 долларов США до 65 долларов США. Последние несколько месяцев цена колеблется в диапазоне 57-62 доллара США. В результате производители также вынуждены продавать изделия по более высокой цене, что сказывается на розничных ценах.

Однако с 1 января этого года вступили в силу таможенные и налоговые льготы на импорт ювелирных изделий. Ввоз сырьевых товаров – золота, серебра, драгоценных камней и готовых ювелирных изделий не облагается налогом сроком на 3 года. Перечисленные группы товаров также освобождены от 15% таможенной пошлины. Это также приводит к снижению затрат и стоимости при импорте, а розничные цены остаются относительно доступными.

- Как известно, 10 августа начинается месяц Мухаррам, поэтому все желающие жениться хотят успеть это сделать к этому сроку. Люди жалуются, что ювелиры воспользовались этим и подняли цены на свои изделия.

- Свадьбы в стране не проводились уже больше года. За это время цена на золото значительно выросла. Нынешние цены не могут быть такими, как раньше. Основной причиной проблемы является рост цен на сырье, поэтому и фабрики подняли цены.

- Какое золото пользуется наибольшим спросом?

- За последние 5-6 лет вырос спрос на 14-каратное золото (585-ой пробы). В частности, после девальвации 2015 года 70-80% оборота рынка составляет продажа золота 585-ой пробы. Раньше же продажи золота 585-ой и 750-ой проб были примерно на одном уровне. Мы наблюдаем это не только на азербайджанском рынке, но и в таких странах, как Италия, Испания, Таиланд, Индия, Турция, ОАЭ. Если Турция больше производит золотые изделия 585-ой пробы, то для итальянских производителей приоритетны изделия 750-ой пробы. Но после этого кризиса они также снижают пробу, чтобы регулировать цены на ювелирные изделия.

Сегодня у нас спросом пользуется азербайджанское и турецкое золото. Примерно 40-50% рынка составляет продукция азербайджанского производства, 40%- турецкого, остальное-продукция других стран, среди которых главное место занимает Италия, далее идут изделия из Таиланда, Индии и пр.

- Как меняются цены в зависимости от вида золота?

- В Азербайджане несколько местных производителей производят золото 750-ой пробы. Обычно его называют итальянским или белым золотом. Турция в основном производит золото 585-ой пробы. В России также есть золото 585, 580, 500-ой пробы. Но в основном используется золото 585-ой пробы. Цена на них рассчитывается очень просто. При расчете за основу берется цена золота на лондонских биржах. Рассчитав цену одного грамма золота, мы надбавляем цену за свою работу. Обычно в Турции и ОАЭ надбавка за труд варьируется от 5 до 7 долларов США, в то время как в Италии она выше 10 долларов США. Само собой разумеется, что дополнительные расходы возникают и при импорте.

Все это относится к цене золота, рассчитанной для оптовиков. Сегодня на рынке идет формирование брендов. Раньше мы обычно сталкивались в этой сфере с брендами из западных стран, чаще всего, с итальянскими. В последнее время в России также формируются собственные ювелирные бренды. Цена брендового товара формируется иначе. Маркетинговые расходы, название бренда, упаковка и другие расходы приводят к высокой стоимости продукции. Поэтому выводить среднюю цену здесь было бы неправильно. Если мы возьмем золото 585-ой пробы из любого цеха в России, то его цена будет отличаться от цены фирменного изделия. То же самое относится и к Италии.

- Какова ситуация с продажей серебра?

- Изделия из серебра всегда пользуются спросом. Цены на серебро также сильно выросли. Цена грамма серебра сегодня составляет около 85 центов. Продажа серебра - более прибыльный вид бизнеса для предпринимателей. Потому что в сфере продажи серебра рентабельность выше. В Азербайджане есть рынок серебра, и на этом рынке продаются как оптовые, так и брендовые изделия из серебра. Несколько фабрик в стране производят и продают серебряные изделия. Но их доля на рынке не так уж и велика. Большую нишу занимают бренды серебряных изделий.