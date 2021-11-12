О нас
Report Georgia
Аудио новости

Johnson&Johnson заявил о планах разделить бизнес на две публичные компании

Johnson&Johnson заявил о планах разделить бизнес на две публичные компании На фоне глобального соглашения лидеров 20 крупнейших экономик мира относительно налогообложения крупного бизнеса не менее 15%, ряд корпораций объявляют о разделении бизнеса на отдельные компании. Так, следом за заявлением японской Toshiba Corporation о на
Бизнес
12 ноября 2021 г. 17:46
Johnson&Johnson заявил о планах разделить бизнес на две публичные компании

На фоне глобального соглашения лидеров 20 крупнейших экономик мира относительно налогообложения крупного бизнеса не менее 15%, ряд корпораций объявляют о разделении бизнеса на отдельные компании. Так, следом за заявлением японской Toshiba Corporation о намерении разделиться на три отдельные компании, американская Johnson&Johnson также сообщила о планах создания двух публичных компаний.

Как передает Report, об этом в интервью газете The Wall Street Journal сказал главный исполнительный директор Johnson&Johnson Алекс Горски.

По его словам, подразделение, занимающееся производством потребительских товаров, отойдет от основного фармацевтического бизнеса и образует новую компанию. "Лучший путь для обеспечения устойчивого роста в долгосрочной перспективе и лучшего удовлетворения потребностей [наших] пациентов и клиентов - это выделение нашего потребительского бизнеса в отдельное медицинское предприятие", - считает он. Горски объяснил будущее разделение тем, что направления деятельности компании сильно изменились за последние годы.

Горски сказал, что еще предстоит определить, в какой форме произойдет разделение, как будет называться новая компания и кто ее будет возглавлять. По его оценкам, полное отделение новой компании произойдет через полтора-два года.

Отметим, что в рамках заседания G20 в Риме лидеры крупных стран выразили обеспокоенность тем, что транснациональные компании перенаправляют свою прибыль через юрисдикции с низким налогообложением. В рамках принятых решений правительствам предстоит принять законы, которые будут гарантировать, что компании со штаб-квартирами в их странах будут платить налоги по минимальной ставке не ниже 15% в каждой стране, в которой они работают. Это уменьшит возможности для уклонения от уплаты налогов. Ожидается, что налоговая сделка вступит в силу к 2023 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Серия А: Милан и Интер сыграли вничью
ВидеоСерия А: "Милан" и "Интер" сыграли вничью
8 ноября 2021 г. 02:11
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
Французcкий гроссмейстер выиграл шахматный турнир Grand Swiss
7 ноября 2021 г. 23:56
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
Во Франции арбитр отправил футболиста в нокдаун
8 ноября 2021 г. 04:58
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
Формула-1: Стал известен победитель Гран-при Мексики
8 ноября 2021 г. 01:06
РПЛ: Локомотив в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
РПЛ: "Локомотив" в большинстве не смог обыграть «Спартак»  
7 ноября 2021 г. 22:02
Хави назначен на пост главного тренера Барселоны
Хави назначен на пост главного тренера "Барселоны"
6 ноября 2021 г. 05:26
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
Четверых судей бокса пожизненно дисквалифицировали
6 ноября 2021 г. 03:56
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
Азербайджанский боксер стал чемпионом мира
5 ноября 2021 г. 23:03
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
Яшар Баширов избран президентом Всемирной федерации шотокан
6 ноября 2021 г. 00:25
Барелла продлил контракт с «Интером»
Барелла продлил контракт с «Интером»
5 ноября 2021 г. 22:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi