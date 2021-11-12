Toshiba разделится на три узкопрофильные компании

Японский электронный гигант Toshiba Corporation намерен разделиться на три отдельные компании.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Toshiba.
Новые узкопрофильные компании - Infrastructure Service Co., Device Co и Toshiba будут отвечать за инфраструктурные, цифровые решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях.
Процесс разделения планируется завершить ко второй половине 2023 финансового года. Финансовые год Toshiba рассчитывает с апреля по март.
Отметим, что Toshiba Corporation основана в 1875 году в Токио. Штат компании превышает 118 тыс. человек.