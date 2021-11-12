Toshiba разделится на три узкопрофильные компании

Японский электронный гигант Toshiba Corporation намерен разделиться на три отдельные компании.

Японский электронный гигант Toshiba Corporation намерен разделиться на три отдельные компании.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Toshiba.

Новые узкопрофильные компании - Infrastructure Service Co., Device Co и Toshiba будут отвечать за инфраструктурные, цифровые решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях.

Процесс разделения планируется завершить ко второй половине 2023 финансового года. Финансовые год Toshiba рассчитывает с апреля по март.

Отметим, что Toshiba Corporation основана в 1875 году в Токио. Штат компании превышает 118 тыс. человек.