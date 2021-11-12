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Toshiba разделится на три узкопрофильные компании

Toshiba разделится на три узкопрофильные компании Японский электронный гигант Toshiba Corporation намерен разделиться на три отдельные компании.
Бизнес
12 ноября 2021 г. 12:23
Toshiba разделится на три узкопрофильные компании

Японский электронный гигант Toshiba Corporation намерен разделиться на три отдельные компании.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Toshiba.

Новые узкопрофильные компании - Infrastructure Service Co., Device Co и Toshiba будут отвечать за инфраструктурные, цифровые решения, электронные устройства и владеть долями в других корпорациях.

Процесс разделения планируется завершить ко второй половине 2023 финансового года. Финансовые год Toshiba рассчитывает с апреля по март.

Отметим, что Toshiba Corporation основана в 1875 году в Токио. Штат компании превышает 118 тыс. человек.

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