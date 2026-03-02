Итальянская FSI изучает инвестиционные возможности в Азербайджане

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Итальянская инвестиционная компания Fondo Strategico Italiano (FSI), являющаяся давним партнером Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), изучает перспективы сотрудничества на азербайджанском рынке.

    Об этом Report заявили в фонде.

    В Баку в рамках визита делегации итальянских компаний прошло мероприятие на тему "Азербайджано-итальянские деловые и инвестиционные связи", целью которого стало углубление стратегического инвестиционного партнерства, развитие прямых деловых контактов и создание устойчивой платформы для долгосрочного экономического сотрудничества.

    В открытии приняли участие исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов, заместитель министра экономики Анар Ахундов и посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо. С презентациями выступили исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и главный исполнительный директор FSI Маурицио Таманьини, представив приоритетные направления инвестиционного взаимодействия.

    В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы экономических отношений, инвестиционные возможности в приоритетных секторах, а также вопросы расширения институционального сотрудничества. По итогам состоялись предметные обсуждения по конкретным направлениям.

