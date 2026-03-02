İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Fondo Strategico Italiano"  Azərbaycan bazarında əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirir

    Biznes
    • 02 mart, 2026
    • 11:27
    Fondo Strategico Italiano  Azərbaycan bazarında əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirir

    Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) uzun müddətdir əməkdaşlıq etdiyi, İtaliyanın özəl səhmlərin idarə olunması üzrə aparıcı şirkətlərindən biri olan "Fondo Strategico Italiano" (FSI) Azərbaycan bazarında əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirir.

    Bu barədə "Report"a Fonddan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu məqsədlə İtaliya şirkətlərinin nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri çərçivəsində "Azərbaycan - İtaliya biznes və investisiya əlaqələri" mövzusunda tədbir keçirilib.

    Tədbir iki ölkə arasında strateji investisiya tərəfdaşlığının dərinləşdirilməsi, qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə birbaşa işgüzar əlaqələrin qurulması və dayanıqlı iqtisadi əməkdaşlıq platformasının yaradılması məqsədi daşıyıb.

    Tədbirdə bir sıra dövlət qurumlarının rəhbər nümayəndələri, eləcə də Azərbaycan Respublikasının İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Agentliyinin (AZPROMO) dəstəyi və koordinasiyası ilə cəlb olunmuş özəl sektorun yüksək səviyyəli təmsilçiləri iştirak ediblər.

    Tədbirin açılış mərasimində ARDNF-nin İcraçı direktoru İsrafil Məmmədov, Azərbaycan iqtisadiyyat nazirinin müavini Anar Axundov və İtaliyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Luka Di Canfrançesko çıxış ediblər.

    Daha sonra AZPROMO-nun icraçı direktoru Yusif Abdullayev və "FSI"-in baş icraçı direktoru Maurizio Tamagnini isə təqdimatla çıxış edərək iki ölkə arasında investisiya əməkdaşlığının prioritet istiqamətləri barədə ətraflı məlumat veriblər.

    Çıxışlarda Azərbaycan və İtaliya arasında iqtisadi münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, prioritet sektorlar üzrə investisiya imkanları, əlverişli biznes mühiti və institusional əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələlərinə toxunulub.

    Tədbir müddətində iştirakçılar arasında qarşılıqlı müzakirələr aparılıb, konkret sektorlar üzrə əməkdaşlıq imkanları dəyərləndirilib və ikitərəfli görüşlər təşkil olunub.

    Fondo Strategico Italiano  Azərbaycan bazarında əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirir
    Fondo Strategico Italiano  Azərbaycan bazarında əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirir
    Fondo Strategico Italiano  Azərbaycan bazarında əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirir
    Fondo Strategico Italiano  Azərbaycan bazarında əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirir
    Fondo Strategico Italiano  Azərbaycan bazarında əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirir
    Fondo Strategico Italiano  Azərbaycan bazarında əməkdaşlıq imkanlarını dəyərləndirir

    İtaliya ARDNF "Fondo Strategico Italiano"
    Foto
    Итальянская FSI изучает инвестиционные возможности в Азербайджане
    Foto
    Fondo Strategico Italiano explores cooperation opportunities in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:32

    Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

    Ekologiya
    12:26

    Yaxın Şərqdəki hadisələr fonunda qızılın qiyməti 3 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:24
    Foto

    Teymur Musayev "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    Sağlamlıq
    12:24

    Bilalhəbaşi Nəzərov: "Erməni boksçuya qarşı döyüşüm karyeramın ən məsuliyyətli anı idi"

    Fərdi
    12:19

    Şahin Bağırov Saatlıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Biznes
    12:12

    Rusiya Federasiya Şurasının keçmiş üzvü Umar Cəbrayılov Moskvada intihar edib

    Digər ölkələr
    12:08

    Küveyt Müdafiə Nazirliyi: Bu səhər bir neçə ABŞ təyyarəsi qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    12:07

    KİV: İsrail Ordusu Livanda quru əməliyyatına hazırlaşa bilər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    12:05

    ABŞ və İsrailin hücumu nəticəsində Fars əyalətində 35 nəfər ölüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti