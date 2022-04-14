Иран почти в 60 раз увеличил экспорт масла в Азербайджан

За январь-февраль этого года Азербайджан закупил за рубежом 2 574 тонны масла на сумму 13,79 миллиона долларов США.

За январь-февраль этого года Азербайджан закупил за рубежом 2 574 тонны масла на сумму 13,79 миллиона долларов США.

Согласно расчетам Report, основанным на данных Госкомстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт увеличился в стоимостном выражении на 54,2%, в количественном – на 41,9%.

Из Новой Зеландии завезено 850,61 тонны продукции на сумму 4,99 млн долларов США, из Ирана - 872,43 тонны на сумму 3,67 млн долларов США, из Украины - 349,49 тонны на сумму 2,1 млн долларов США, из Финляндии - 120,37 тонны на сумму 675,19 тыс. долларов США, из Турции - 99,92 тонны на сумму 521,65 тыс. долларов США.

По сравнению с январем-февралем 2021 года поставки из Новой Зеландии снизились на 5% и выросли на 23,1% соответственно, из Ирана – в 58,1 раза и 61 раз, из Украины – снизились на 24,1% и 11,7%, из Финляндии – выросли на 57,9% и 52%, из Турции – в 15,4 раза и 12 раз.

За отчетный период Азербайджан поставлял масло только в Россию. Этой стране было продано 79 тонн продукции на сумму 392,61 тысячи долларов США. В соответствующий период прошлого года Азербайджан не экспортировал масло.