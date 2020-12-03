Инвестиции в мировую недвижимость в 2020 году сократились почти на 40%

За счет мирового переизбытка ликвидности уже в 2021 году ожидается рост инвестиций на 50%

Объем инвестиций в мировую недвижимость в 2020 году, по предварительным данным, сократится по сравнению с прошлым годом на 38% — до 670 миллиардов долларов США.

Как передает Report, об этом сообщила в четверг журналистам старший директор, руководитель отдела рынков капитала и инвестиций консалтинговой компании CBRE Ирина Ушакова.

Наибольшее снижение, по данным CBRE, произошло в Северной и Южной Америке — на 43%. В регионе Европа, Ближний Восток, Африка (EMEA) и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – на 30% в каждом.

В то же время Ушакова отметила, что за счет мирового переизбытка ликвидности уже в 2021 году ожидается рост инвестиций на 50% — до 1 миллиарда долларов США.