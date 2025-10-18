Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев: Объем азербайджанских вложений в экономику Казахстана достиг 225 млн долларов

    • 18 октября, 2025

    Спектр торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном очень широкий.

    Как сообщает Report, об этом рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью казахстанскому изданию Kazinform.

    По его словам, обе страны последовательно реализуют совместные инициативы, расширяя взаимодействие в различных секторах экономики: "На сегодняшний день в стране зарегистрировано порядка 250 коммерческих структур с участием казахстанского капитала, что подтверждает высокий уровень доверия к инвестиционному климату и создает прочную основу для дальнейшего расширения экономического взаимодействия".

    Глава государства также указал на положительную динамику в сфере взаимной торговли. "Так, объем товарооборота между странами в 2024 году составил 470 млн долларов, а за период с января по август 2025 года достиг 547 млн долларов, что превышает показатели аналогичного периода предыдущего года более чем в три раза. Данный рост обусловлен эффективным использованием потенциала Среднего коридора и системной модернизацией транспортно-логистической инфраструктуры", - отметил он.

    Ильхам Алиев подчеркнул, что, наряду с этим, укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном: объем азербайджанских вложений в экономику Казахстана достиг 225 млн долларов, тогда как казахстанские инвестиции в Азербайджан составили 136 млн долларов. "Эти показатели свидетельствуют о взаимной заинтересованности сторон в долгосрочном партнерстве и устойчивом развитии", - добавил президент.

    Dövlət başçısı: Azərbaycanın Qazaxıstan iqtisadiyyatına sərmayələri 225 milyon dollara çatıb

