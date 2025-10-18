İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Dövlət başçısı: Azərbaycanın Qazaxıstan iqtisadiyyatına sərmayələri 225 milyon dollara çatıb

    Biznes
    • 18 oktyabr, 2025
    • 10:35
    Dövlət başçısı: Azərbaycanın Qazaxıstan iqtisadiyyatına sərmayələri 225 milyon dollara çatıb

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın spektri çox genişdir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanın "Kazinform" nəşrinə müsahibəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hər iki ölkə iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında qarşılıqlı əlaqələri genişləndirərək birgə təşəbbüsləri ardıcıl şəkildə həyata keçirir: "Bu gün ölkəmizdə Qazaxıstan kapitalının iştirakı ilə təxminən 250 kommersiya strukturu qeydiyyata alınıb ki, bu da investisiya mühitinə yüksək etimadı təsdiqləyir və iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrin daha da genişləndirilməsi üçün möhkəm təməl yaradır".

    Dövlət başçısı qarşılıqlı ticarət sahəsində müsbət dinamikanı da qeyd edib. "Belə ki, 2024-cü ildə ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 470 milyon ABŞ dolları təşkil edib, 2025-ci ilin yanvar ayından avqust ayına qədər isə 547 milyon ABŞ dollarına çatıb ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövrünün göstəricilərini üç dəfədən çox üstələyir. Bu artım Orta Dəhlizin potensialından səmərəli istifadə və nəqliyyat-logistika infrastrukturunun sistemli modernləşdirilməsi ilə şərtlənib", - o qeyd edib.

    İlham Əliyev vurğulayıb ki, bununla yanaşı, Azərbaycan və Qazaxıstan arasında investisiya əməkdaşlığı da möhkəmlənir: Azərbaycanın Qazaxıstan iqtisadiyyatına sərmayələrinin həcmi 225 milyon ABŞ dollarına çatıb, Qazaxıstanın Azərbaycana investisiyaları isə 136 milyon ABŞ dolları təşkil edib. "Bu göstəricilər tərəflərin uzunmüddətli tərəfdaşlığa və davamlı inkişafa qarşılıqlı maraq göstərdiyinə dəlalət edir", - deyə Prezident əlavə edib.

    İlham Əliyev Kazinform Qazaxıstan
    Ильхам Алиев: Объем азербайджанских вложений в экономику Казахстана достиг 225 млн долларов

    Son xəbərlər

    10:49

    Azərbaycan boksçularının Avropa çempionatında ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    10:43

    PSJ Lamin Yamalı rekord məbləğ qarşılığında transfer etmək istəyir

    Futbol
    10:43

    Prezident: TDT Azərbaycan və Qazaxıstan arasında qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində əsas rol oynayır

    Xarici siyasət
    10:41

    Hikmət Hacıyev Birinci vitse-prezidentin Vatikan səfəri ilə bağlı paylaşım edib

    Xarici siyasət
    10:41

    Azərbaycan neftinin qiyməti 1 dollara yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    10:39

    Azərbaycan Prezidenti Xəzər dənizini xilas etmək üçün Xəzəryanı ölkələri birgə tədbirlərə çağırıb

    Ekologiya
    10:35

    Dövlət başçısı: Azərbaycanın Qazaxıstan iqtisadiyyatına sərmayələri 225 milyon dollara çatıb

    Biznes
    10:32

    TÜRKPA sədri Baş katib Ramil Həsənlə fəaliyyət gündəmini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    10:26

    İlham Əliyev: Azərbaycan və Qazaxıstan çoxşaxəli formatda səmərəli əməkdaşlıq edir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti