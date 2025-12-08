İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Azərbaycan millisinin qapıçısı Türkiyə Superliqası klubu ilə anlaşıb

    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 10:10
    Azərbaycanın qadın futbolçulardan ibarət millisinin üzvü Nərgiz Əliyeva Türkiyədə klubunu dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, 23 yaşlı qapıçı Superliqa təmsilçisi "Sanayispor"la anlaşıb.

    Bu barədə Girəsun klubunun mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Qeyd edək ki, N.Əliyeva son mövsümü Superliqanın digər təmsilçisi "Fatih Vətən"də keçirib.

    Nərgiz Əliyeva Azərbaycan millisi "Sanayispor" Türkiyə Superliqası

