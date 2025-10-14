Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Бизнес
    • 14 октября, 2025
    • 10:23
    Ильхам Алиев направил обращение участникам выставки Rebuild Karabakh-2025

    Президент Ильхам Алиев обратился к участникам 5-й Азербайджанской международной выставки восстановления, реконструкции и развития Карабаха (Rebuild Karabakh-2025), проходящей в Баку.

    Как сообщает Report, обращение зачитал ведущий мероприятия Метин Ахундов.

    İlham Əliyev "Rebuild Karabakh-2025" sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
    Ilham Aliyev addresses participants of Rebuild Karabakh-2025 exhibition

