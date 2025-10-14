Ильхам Алиев направил обращение участникам выставки Rebuild Karabakh-2025
Бизнес
- 14 октября, 2025
- 10:23
Президент Ильхам Алиев обратился к участникам 5-й Азербайджанской международной выставки восстановления, реконструкции и развития Карабаха (Rebuild Karabakh-2025), проходящей в Баку.
Как сообщает Report, обращение зачитал ведущий мероприятия Метин Ахундов.
