    İlham Əliyev "Rebuild Karabakh-2025" sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb

    Biznes
    • 14 oktyabr, 2025
    • 10:21
    Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpası, Yenidənqurulması və İnkişafı Sərgisinin ("Rebuild Karabakh-2025") iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, müraciəti tədbirin aparıcısı Mətin Axundov oxuyub.

    Ильхам Алиев направил обращение участникам выставки Rebuild Karabakh-2025
    Ilham Aliyev addresses participants of Rebuild Karabakh-2025 exhibition

