İlham Əliyev "Rebuild Karabakh-2025" sərgisinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb
Biznes
- 14 oktyabr, 2025
- 10:21
Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən 5-ci Azərbaycan Beynəlxalq Qarabağın Bərpası, Yenidənqurulması və İnkişafı Sərgisinin ("Rebuild Karabakh-2025") iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.
"Report" xəbər verir ki, müraciəti tədbirin aparıcısı Mətin Axundov oxuyub.
