Госслужба предупреждает бизнесменов в связи с полиэтиленовыми пакетами

В целях контроля за соблюдением требований законодательства готовится план мероприятий, в соответствии с которым будут осуществляться контрольные мероприятия

С 1 января вступил в силу закон, запрещающий предпринимателям импорт, производство, продажу и выдачу потребителям на объектах торговли, общественного питания и услуг полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а с 1 июня - пластиковых трубочек, вилок, ножей, тарелок и стаканов, предназначенных для одноразового использования.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики к предпринимателям.

В обращении отмечается, что в целях контроля за соблюдением требований законодательства готовится план мероприятий, в соответствии с которым будут осуществляться контрольные мероприятия.

Государственная служба призывает субъекты предпринимательства соблюдать требования действующего законодательства, в противном случае, к ним будут применяться строгие меры. При нарушении должностные лица штрафуются на сумму от 1 000 до 1 500 манатов, а юридические лица - от 3 000 до 4 000 манатов с конфискацией товара, являющегося предметом административного правонарушения.