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Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с нарушениями при госзакупках

Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с нарушениями при госзакупках Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с серьезными нарушениями при госзакупках.
Бизнес
5 июля 2022 г. 17:02
Госслужба обратилась в Генпрокуратуру в связи с нарушениями при госзакупках

Государственная служба по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики обратилась в Генеральную прокуратуру в связи с серьезными нарушениями при госзакупках.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Согласно информации, при анализе итоговых протоколов, поступивших из Управления материально-технического обеспечения МЧС, было установлено, что документы, представленные от имени некоторых государственных органов и финансовых институтов для участия в открытых тендерах, проведенных посредством электронных закупок, были сфальсифицированы.

Были сфальсифицированы и загружены на единый интернет-портал государственных закупок банковские справки и другие документы, относящиеся к ООО Standard TT 2022, Business Connection и Furniture Art, участвовавшим в открытых тендерах по закупке различных атрибутов, вычислительной техники, оборудования и систем отопления и охлаждения.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Xidməti satınalmalardakı pozuntularla bağlı Baş Prokurorluğa müraciət edib

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