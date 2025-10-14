Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    ГНС запустила систему "prefiling" для деклараций по упрощенному налогу

    Бизнес
    • 14 октября, 2025
    • 13:31
    ГНС запустила систему prefiling для деклараций по упрощенному налогу

    Государственная налоговая служба Азербайджана запустила систему предварительного заполнения ("prefiling") деклараций по упрощенному налогу.

    Как сообщили Report в ГНС, "prefiling" автоматически формирует налоговые декларации для плательщиков упрощенного налога на основе информации, уже имеющейся в базе данных, после чего налогоплательщику остается лишь подтвердить документ. Пользоваться сервисом можно через личный электронный кабинет налогоплательщика.

    В целом, система направлена на повышение качества и эффективности налоговой отчетности, совершенствование налогового администрирования и снижение административной нагрузки на налогоплательщиков.

    Azərbaycanda sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsini artıq öncədən doldurmaq mümkün olacaq

    Лента новостей