ГНС запустила систему "prefiling" для деклараций по упрощенному налогу
- 14 октября, 2025
- 13:31
Государственная налоговая служба Азербайджана запустила систему предварительного заполнения ("prefiling") деклараций по упрощенному налогу.
Как сообщили Report в ГНС, "prefiling" автоматически формирует налоговые декларации для плательщиков упрощенного налога на основе информации, уже имеющейся в базе данных, после чего налогоплательщику остается лишь подтвердить документ. Пользоваться сервисом можно через личный электронный кабинет налогоплательщика.
В целом, система направлена на повышение качества и эффективности налоговой отчетности, совершенствование налогового администрирования и снижение административной нагрузки на налогоплательщиков.
