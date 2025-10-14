İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Azərbaycanda sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsini artıq öncədən doldurmaq mümkün olacaq

    Biznes
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:58
    Azərbaycanda sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsini artıq öncədən doldurmaq mümkün olacaq

    Azərbaycanda "Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi"nin öncədən doldurulması ("prefiling") sistemi istifadəyə verilib.

    "Report" bu barədə Iqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Yeni "prefiling" sistemi sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün vergi bəyannaməsinin məlumat bazasında mövcud informasiya əsasında avtomatik hazırlanmasını və vergi ödəyicisi tərəfindən təsdiq olunmasını əhatə edir. Vergi ödəyiciləri elektron kabinetləri vasitəsilə xidmətdən rahat şəkildə yararlana bilirlər.

    Bəyannamənin əvvəlcədən doldurulması sistemi həm vergi ödəyiciləri, həm də vergi inzibatçılığı üçün bir sıra üstünlüklər verir. Sistem inzibatçılıq yükünü azaldır, vergi ödəyicilərinin vaxtına qənaət edir, məlumatların düzgünlüyünü artırır və hesabatlılıq prosesini sadələşdirir. Eyni zamanda, vergi bəyannamələrinin daha operativ və dəqiq tərtib edilməsinə, məlumatların öncədən yoxlanılması ilə səhvlərin aradan qaldırılmasına, nəticədə, vergi ödəyicilərinə göndərilən uyğunsuzluqların azalmasına və əlavə yazışmaların qarşısının alınmasına şərait yaradır. Ümumilikdə, "prefiling" sistemi vergi hesabatlarının keyfiyyətinin və səmərəliliyinin artırılmasına, vergi inzibatçılığının təkmilləşdirilməsinə və vergi ödəyicilərinin inzibati yükünün əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir.

    "Sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsi"nin öncədən doldurulması xidmətinin tətbiqi bəyannamələrin tərtib edilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatların davamıdır. Yaxın gələcəkdə Dövlət Vergi Xidməti tərəfindən digər bəyannamələr üzrə də öncədən doldurulma ("prefiling") sisteminin də istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.

    Qeyd edək ki, "Dünya Bankı Qrupunun "Business Ready" layihəsinin "Vergitutma" indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin həyata keçirilməsinə dair 2025-ci il üzrə "yol xəritəsi"ndə mikro sahibkarlar üçün əvvəlcədən doldurulmuş sadələşdirilmiş vergi bəyannamələri sisteminə keçidin təmin olunması mühüm komponentlərdən biri kimi nəzərdə tutulur.

    Dövlət Vergi Xidməti sadələşdirilmiş vergi “Business Ready”
    ГНС запустила систему "prefiling" для деклараций по упрощенному налогу

    Son xəbərlər

    13:33

    Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcək

    Region
    13:29

    "Azər-Türk Bank"a yeni Baş risk inzibatçısı təyin edilib

    Maliyyə
    13:27

    Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    13:26

    KİV: Qəzzada üç fələstinli İsrail hərbçiləri tərəfindən öldürülüb

    Digər ölkələr
    13:26

    Azərbaycan-Qazaxıstan Hökumətlərarası Komissiyasının protokolu imzalanıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    13:23

    Ərdoğan: Tramp ilə qurulan diplomatiya çox önəmlidir

    Dünya
    13:23
    Foto

    Növbəti köç karvanı Təzəbinə kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:23

    İrandan Azərbaycana PUA vasitəsilə narkotik keçirən narkotacir həbs olunub

    Hadisə
    13:20

    "Səba"nın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti