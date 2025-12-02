Глава МИД: Эстонские компании стремятся работать в Азербайджане
- 02 декабря, 2025
- 14:55
Эстонские компании стремятся работать в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал на своей странице в соцсетях.
"Азербайджан является важным партнером (Эстонии - ред.) в регионе Южного Кавказа. Эстонские компании стремятся работать в Азербайджане, и открытие посольства (в 2026 году - ред.) создаст лучшие возможности для укрепления наших отношений и углубления практического сотрудничества", - написал Цахкна по итогам телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
