Azerbaijani MFA: Estonian companies eager to operate in Azerbaijan

"Azerbaijan is an important partner (of Estonia - ed.) in the South Caucasus region. Estonian companies are eager to operate in Azerbaijan, and opening an embassy (in 2026 - ed.) will create better opportunities to strengthen our relations and deepen practical cooperation," he said following a phone conversation with his Azerbaijan counterpart Jeyhun Bayramov.