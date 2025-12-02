Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States
    Ilham Aliyev Path to Victory WUF13 Budget package UEFA Champions League Organization of Turkic States

    Azerbaijani MFA: Estonian companies eager to operate in Azerbaijan

    Business
    • 02 December, 2025
    • 15:05
    Azerbaijani MFA: Estonian companies eager to operate in Azerbaijan

    Estonian companies are eager to operate in Azerbaijan, Estonian Foreign Minister Margus Tsakhna said in a post on social media, according to Report.

    "Azerbaijan is an important partner (of Estonia - ed.) in the South Caucasus region. Estonian companies are eager to operate in Azerbaijan, and opening an embassy (in 2026 - ed.) will create better opportunities to strengthen our relations and deepen practical cooperation," he said following a phone conversation with his Azerbaijan counterpart Jeyhun Bayramov.

    Margus Tsakhna Jeyhun Bayramov Estonia Azerbaijan Embassy
    XİN: Estoniya şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməkdə maraqlıdır
    Глава МИД: Эстонские компании стремятся работать в Азербайджане

    Latest News

    15:16
    Photo

    SOCAR, ILO review potential collaboration prospects

    Energy
    15:08

    Estonia to open embassy in Azerbaijan in 2026

    Foreign policy
    15:05

    Azerbaijani MFA: Estonian companies eager to operate in Azerbaijan

    Business
    14:55

    Samsung dominated Azerbaijan's mobile device market in November

    ICT
    14:46

    Azerbaijan, Türkiye strengthen disaster risk reduction cooperation

    Foreign policy
    14:46

    Fitch Ratings updates economic growth forecast for Azerbaijan in 2025

    Finance
    14:42

    Portuguese President Rebelo de Sousa hospitalised following emergency surgery

    Other countries
    14:34
    Photo

    ASAN AI Hub platform presented in Baku

    Domestic policy
    14:04

    EU enhances flood relief for Pakistan with extra €3 million

    Other countries
    All News Feed