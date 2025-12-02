Azerbaijani MFA: Estonian companies eager to operate in Azerbaijan
Business
- 02 December, 2025
- 15:05
Estonian companies are eager to operate in Azerbaijan, Estonian Foreign Minister Margus Tsakhna said in a post on social media, according to Report.
"Azerbaijan is an important partner (of Estonia - ed.) in the South Caucasus region. Estonian companies are eager to operate in Azerbaijan, and opening an embassy (in 2026 - ed.) will create better opportunities to strengthen our relations and deepen practical cooperation," he said following a phone conversation with his Azerbaijan counterpart Jeyhun Bayramov.
