XİN: Estoniya şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməkdə maraqlıdır
Biznes
- 02 dekabr, 2025
- 15:05
Estoniya şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə can atır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna sosial şəbəkə hesabında yazıb.
"Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda (Estoniyanın - red.) mühüm tərəfdaşıdır. Estoniya şirkətləri Azərbaycanda işləməyə can atır və səfirliyin açılması (2026-cı ildə - red.) münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsi və praktiki əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsi üçün daha yaxşı imkanlar yaradacaq", - o, azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla telefon danışığındam sonra üzrə yazıb.
