    Biznes
    • 02 dekabr, 2025
    • 15:05
    XİN: Estoniya şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməkdə maraqlıdır

    Estoniya şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə can atır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    "Azərbaycan Cənubi Qafqaz regionunda (Estoniyanın - red.) mühüm tərəfdaşıdır. Estoniya şirkətləri Azərbaycanda işləməyə can atır və səfirliyin açılması (2026-cı ildə - red.) münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsi və praktiki əməkdaşlığımızın dərinləşdirilməsi üçün daha yaxşı imkanlar yaradacaq", - o, azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla telefon danışığındam sonra üzrə yazıb.

    Глава МИД: Эстонские компании стремятся работать в Азербайджане
    Azerbaijani MFA: Estonian companies eager to operate in Azerbaijan

