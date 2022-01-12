Президент: Азербайджан - одна из немногих стран с положительным сальдо внешней торговли

"Азербайджан - одна из уникальных, может быть, редких стран, у которой положительное сальдо внешней торговли".

"Азербайджан - одна из уникальных, может быть, немногих стран, у которой положительное сальдо внешней торговли".

Как сообщает Report, об этом 12 января сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Потому что в большинстве стран мира импорт превышает экспорт. А у нас по итогам года экспорт в значительной степени превысил импорт. Положительное сальдо составляет более 10 миллиардов долларов. Каждый человек, занимающийся экономикой, видит, насколько это важно", - подчеркнул президент.