О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Азербайджан - одна из немногих стран с положительным сальдо внешней торговли

Президент: Азербайджан - одна из немногих стран с положительным сальдо внешней торговли "Азербайджан - одна из уникальных, может быть, редких стран, у которой положительное сальдо внешней торговли".
Бизнес
12 января 2022 г. 19:31
Президент: Азербайджан - одна из немногих стран с положительным сальдо внешней торговли
Ильхам Алиев

"Азербайджан - одна из уникальных, может быть, немногих стран, у которой положительное сальдо внешней торговли".

Как сообщает Report, об этом 12 января сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Потому что в большинстве стран мира импорт превышает экспорт. А у нас по итогам года экспорт в значительной степени превысил импорт. Положительное сальдо составляет более 10 миллиардов долларов. Каждый человек, занимающийся экономикой, видит, насколько это важно", - подчеркнул президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: Azerbaijan is one of few countries with positive foreign trade balance
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: “Azərbaycan nadir ölkələrdən biridir ki, xarici ticarət balansının saldosu müsbətdir”

Другие новости из категории

Что даст Азербайджану переход на четырехдневную рабочую неделю?
Что даст Азербайджану переход на четырехдневную рабочую неделю?
12 января 2022 г. 16:11
Tesla в 2021 году увеличила выпуск автомобилей на заводе в Шанхае в 3,4 раза
Tesla в 2021 году увеличила выпуск автомобилей на заводе в Шанхае в 3,4 раза
12 января 2022 г. 16:10
Азербайджан вышел на новый рынок экспорта куриного мяса
Азербайджан вышел на новый рынок экспорта куриного мяса
12 января 2022 г. 14:31
Boeing получил почти 1000 заказов  в прошлом году
Boeing получил почти 1000 заказов  в прошлом году
12 января 2022 г. 11:42
Азербайджан является одним из главных импортеров лесопродукции из Кировской области
Азербайджан является одним из главных импортеров лесопродукции из Кировской области
11 января 2022 г. 16:18
Экспорт Турции в Азербайджан в декабре вырос на 36%
Экспорт Турции в Азербайджан в декабре вырос на 36%
11 января 2022 г. 15:59
Азербайджан начал импортировать электромобили из еще одной страны
Азербайджан начал импортировать электромобили из еще одной страны
11 января 2022 г. 15:20
Вице-президент ФРС США уйдет с поста на две недели раньше окончания срока
Вице-президент ФРС США уйдет с поста на две недели раньше окончания срока
11 января 2022 г. 15:20
Азербайджан импортировал из Украины сыр на сумму более 1 млн долларов
Азербайджан импортировал из Украины сыр на сумму более 1 млн долларов
11 января 2022 г. 12:20
Шоу-рум дагестанских товаров планируется открыть в Баку
Шоу-рум дагестанских товаров планируется открыть в Баку
11 января 2022 г. 10:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi