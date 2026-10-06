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    Герлинд Хекман: Германия видит большой потенциал для своих компаний в экономике Азербайджана

    Бизнес
    • 06 октября, 2026
    • 12:44
    Герлинд Хекман: Германия видит большой потенциал для своих компаний в экономике Азербайджана

    Федеральное министерство экономики и энергетики Германии видит значительный потенциал для германских компаний в сферах возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и современных технологий в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора ведомства Герлинд Хекман на Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.

    По ее словам, экспортные кредитные гарантии и другие инструменты, поддерживаемые правительством Германии, могут помочь превратить эти возможности в долгосрочные и устойчивые проекты.

    Хекман отметила, что для долгосрочных отношений между двумя странами необходимы бизнес, совместные проекты и человеческие контакты. "Министерство активно поддерживает эти усилия в Берлине и Баку, а недавний визит нашей команды для политических переговоров и встреч с деловыми кругами свидетельствует о растущем внимании к Азербайджану и региону", - заключила она.

    Герлинд Хекман Азербайджано-германские отношения
    Almaniya rəsmisi: "Azərbaycanla iqtisadi sahədə istifadə edəcəyimiz böyük potensial var"
    Gerlind Heckmann: Germany sees great potential for its companies in Azerbaijan's economy
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