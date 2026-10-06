Герлинд Хекман: Германия видит большой потенциал для своих компаний в экономике Азербайджана

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии видит значительный потенциал для германских компаний в сферах возобновляемых источников энергии, инфраструктуры и современных технологий в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель генерального директора ведомства Герлинд Хекман на Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.

По ее словам, экспортные кредитные гарантии и другие инструменты, поддерживаемые правительством Германии, могут помочь превратить эти возможности в долгосрочные и устойчивые проекты.

Хекман отметила, что для долгосрочных отношений между двумя странами необходимы бизнес, совместные проекты и человеческие контакты. "Министерство активно поддерживает эти усилия в Берлине и Баку, а недавний визит нашей команды для политических переговоров и встреч с деловыми кругами свидетельствует о растущем внимании к Азербайджану и региону", - заключила она.