İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Almaniya rəsmisi: "Azərbaycanla iqtisadi sahədə istifadə edəcəyimiz böyük potensial var"

    Biznes
    • 06 oktyabr, 2026
    • 12:28
    Almaniya rəsmisi: Azərbaycanla iqtisadi sahədə istifadə edəcəyimiz böyük potensial var

    Azərbaycan və Almaniyanın iqtisadi sahədə istifadə edə biləcəyi böyük potensial var.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Almaniyanın Federal İqtisadi Məsələlər və Enerji Nazirliyinin baş direktor müavini Gerlind Hekman Bakıda keçirilən "Orta Dəhliz boyunca infrastruktur, nəqliyyat, logistika, "yaşıl enerji" və rəqəmsallaşma üçün maliyyənin səfərbər edilməsi" mövzusunda Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iki ölkə arasında dəstəyə ehtiyacın olduğu impuls mövcuddur: "Almaniya perspektivinə gəlincə, bizim şirkətlərimizə bərpa olunan enerji mənbələri, infrastruktur və müasir texnologiyalar sahələrində böyük potensial görürük. İxrac kredit zəmanətləri və əsasən Almaniya hökumətinin dəstək verdiyi və yaxud dəstək verilən digər alətlər bu imkanları həqiqətən uzunmüddətli davamlı layihələrə çevirməyə kömək edə bilər".

    G.Hekman qeyd edib ki, iki ölkə arasında davamlı, uzunmüddətli əlaqələr qurmaq üçün biznesə, layihələrə və insanlara ehtiyac var: "Təmsil etdiyi nazirlik həm Berlində, həm də Bakıda bu səyləri fəal şəkildə dəstəkləyir. Belə ki, mənim komandam bir neçə həftə əvvəl siyasi danışıqlar, işgüzar dairələrlə birbaşa danışıqlar üçün burada olub. Bu təmas məncə Azərbaycana və bütövlükdə regiona yönəlmiş artan diqqəti nümayiş etdirir".

    Gerlind Hekman Almaniya-Azərbaycan Əlaqəlilik Konfransı
    Герлинд Хекман: Германия видит большой потенциал для своих компаний в экономике Азербайджана
    Gerlind Heckmann: Germany sees great potential for its companies in Azerbaijan's economy
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    00:44

    ABŞ Prezidenti tezliklə daha bir müharibəyə son qoyacağına söz verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti