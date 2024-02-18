FT: Еврокомиссия оштрафует Apple на €500 млн

Европейская комиссия намерена оштрафовать Apple на €500 млн за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

Европейская комиссия намерена оштрафовать Apple на €500 млн за нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

Как передает Report , об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Это будет первый штраф для американской корпорации в Европе, назначенный за злоупотребления на рынке музыкальных стримингов. Официально о нем должны объявить в начале марта.

Регулятор намерен наложить штраф на Apple по итогам расследования, начатого еще в 2019 году после жалобы Spotify. Как отмечалось в жалобе шведского музыкального сервиса, Apple злоупотребляет тем, что является эксклюзивным владельцем магазина приложений для устройств на iOS и может навязывать сторонним разработчикам собственные условия.

Так, отмечалось в жалобе, Apple требует, чтобы музыкальные сервисы, конкурирующие с Apple Music, в том числе Spotify, платили 30-процентную комиссию с платежей, совершенных через платежную систему Apple. Однако это требование не распространяется на такие сервисы, как Uber и Deliveroo, которые не являются прямыми конкурентами сервисам Apple.