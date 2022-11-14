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Фонд развития предпринимательства за 10 месяцев выдал кредиты на сумму 106 млн манатов

Фонд развития предпринимательства за 10 месяцев выдал кредиты на сумму 106 млн манатов В январе-октябре текущего года Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил льготные кредиты в размере 105,6 млн манатов на финансирование 2 195 проектов.
Бизнес
14 ноября 2022 г. 17:48
Фонд развития предпринимательства за 10 месяцев выдал кредиты на сумму 106 млн манатов

В январе-октябре текущего года Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил льготные кредиты в размере 105,6 млн манатов на финансирование 2 195 проектов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, за счет выданных кредитов планируется создать 2 320 новых рабочих мест.

Фонд развития предпринимательства создан указом президента Азербайджана от 31 июля 2018 года "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства" на базе Национального фонда содействия предпринимательству. Его уставный капитал составляет 1 007,307 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fondu 10 ayda 106 milyon manat kredit verib

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