    Euronews подготовил сюжет об экосистеме МСБ в Азербайджане

    Бизнес
    • 14 октября, 2025
    • 13:18
    Euronews подготовил сюжет об экосистеме МСБ в Азербайджане

    Телеканал Euronews показал сюжет, посвященный экосистеме малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и государственным механизмам поддержки предпринимательства.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).

    В сюжете отмечается важная роль МСБ в социально-экономическом развитии страны и освещается деятельность KOBİA, включая внедрение модели "Дом МСБ", которая обеспечивает предпринимателям доступ к государственным услугам.

    В материале представлена история успеха женщины-предпринимателя, которая воспользовалась механизмами поддержки KOBİA для выхода на рынки, расширения возможностей продаж и другими инструментами поддержки.

    Ознакомиться с сюжетом можно по ссылке.

