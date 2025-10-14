Euronews подготовил сюжет об экосистеме МСБ в Азербайджане
- 14 октября, 2025
- 13:18
Телеканал Euronews показал сюжет, посвященный экосистеме малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана и государственным механизмам поддержки предпринимательства.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA).
В сюжете отмечается важная роль МСБ в социально-экономическом развитии страны и освещается деятельность KOBİA, включая внедрение модели "Дом МСБ", которая обеспечивает предпринимателям доступ к государственным услугам.
В материале представлена история успеха женщины-предпринимателя, которая воспользовалась механизмами поддержки KOBİA для выхода на рынки, расширения возможностей продаж и другими инструментами поддержки.
Ознакомиться с сюжетом можно по ссылке.
