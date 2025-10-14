İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    "Euronews"da Azərbaycanın KOB ekosistemi barədə süjet yayımlanıb

    Biznes
    • 14 oktyabr, 2025
    • 12:50
    Euronewsda Azərbaycanın KOB ekosistemi barədə süjet yayımlanıb

    "Euronews" telekanalında Azərbaycanın KOB ekosistemi, KOB-lara dəstək məqsədilə tətbiq edilən innovativ dövlət dəstəyi mexanizmləri barədə süjet yayımlanıb.

    Bu barədə "Report"a İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyindən (KOBİA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, video materialda ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının prioritet istiqamətlərindən biri kimi KOB-ların inkişafına xüsusi önəm verildiyi qeyd edilir, bu sahədə KOB-lara dəstək və xidmətlərin göstərilməsi üzrə ixtisaslaşmış KOBİA-nın fəaliyyətindən bəhs olunur.

    Süjetdə biznesə göstərilən dövlət xidmətlərinin yaxşılaşdırılması, onlara asan və rahat çıxışın təmin olunmasında KOB evi modeli xüsusi olaraq vurğulanır.

    Materialda həmçinin KOBİA-nın bazarlara çıxış və satış imkanlarının artırılması və digər dəstək mexanizmlərindən yararlanmış qadın sahibkarın fikirlərinə və uğur hekayəsinə yer verilib.

    Linkə daxil olmaqla süjetə baxmaq mümkündür: https://www.euronews.com/business/2025/10/09/kobia-leads-azerbaijans-drive-for-sme-growth-and-economic-diversification

    Euronews подготовил сюжет об экосистеме МСБ в Азербайджане

