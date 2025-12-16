WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Dağlıq ərazilərdə 12 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb

    Ekologiya
    • 16 dekabr, 2025
    • 09:50
    Dağlıq ərazilərdə 12 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb

    Azərbaycanın bəzi rayonlarında arabir yağıntılı olub, dağlıq ərazilərdə isə 12 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin dekabrın 16-sı saat 9:00-a olan məlumatında qeyd olunub.

    Bildirilib ki, dağlıq ərazilərə qar yağıb. Yağan qarın hündürlüyü Kəlbəcərdə 11, Xaltanda 8, Lazada (Qusar) 6, Daşkəsəndə 4, Rvarudda (Lerik) 1 sm-dir.

    Düşən yağıntının miqdarı Lerikdə 7, Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda, Astara, Qusarda 3, Qubada 2, Xaltan, Şamaxı, Neftçala, Biləsuvar, Yardımlı, Lənkəran, Qrız, Cəlilabad, Kəlbəcər, Laçın, Naxçıvanda 1 mm-dir. Qrız, Sabirabad, Lerik, Naftalanda duman müşahidə olunur, görünüş məsafəsi 500 metrədək məhdudlaşıb.

    Havanın minimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 4, Aran rayonlarında 1 dərəcəyədək isti, Naxçıvan MR-da 8, dağlıq rayonlarda 5, yüksək dağlıq ərazilərdə isə 12 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb.

    saxta yağıntılı hava qar

    Son xəbərlər

    10:31

    ƏMAS-da 18 yaşadək işçilər və iş yerinə dair e-arayış xidməti ilə bağlı yeniliklər tətbiq edilib

    Sosial müdafiə
    10:30

    "Bornmut" "Old Trafford"da "Mançester Yunayted"ə ardıcıl üç oyunda 3 qol vuran yeganə komanda olub

    Futbol
    10:30

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayı keçirilir

    Daxili siyasət
    10:20

    AMB daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş verib

    Maliyyə
    10:17
    Foto
    Video

    "İrşad"da "Yaşıl Günlər" başladı!

    Biznes
    10:15

    EKTİS-də bəyan edilmiş payızlıq əkin sahələrinin həcmi 740 min hektara çatıb

    ASK
    10:14

    "Birmarket"in böyük lotereyasında ilk avtomobil qalibini tapdı

    Biznes
    10:10

    Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    10:09

    Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz kəsiləcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti