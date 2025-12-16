WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb

    Futbol
    • 16 dekabr, 2025
    • 10:10
    Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, O, UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsinin VI turunda keçiriləcək "Sparta" (Çexiya) - "Aberdin" (Şotlandiya) görüşünün hakim-inspektoru olacaq.

    Qarşılaşma dekabrın 18-də Praqa şəhərində yerləşən "Letna" stadionunda baş tutacaq.

