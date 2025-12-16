Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb
Futbol
- 16 dekabr, 2025
- 10:10
Beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektor Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıb.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, O, UEFA Konfrans Liqasının Liqa mərhələsinin VI turunda keçiriləcək "Sparta" (Çexiya) - "Aberdin" (Şotlandiya) görüşünün hakim-inspektoru olacaq.
Qarşılaşma dekabrın 18-də Praqa şəhərində yerləşən "Letna" stadionunda baş tutacaq.
