ЕС: Наши торговые связи в Азербайджане вернулись на допандемийный уровень

Торговые отношения между Евросоюзом и Азербайджаном вернулись на уровень, предшествовавший пандемии коронавируса (COVID-19).

Торговые отношения между Евросоюзом и Азербайджаном вернулись на уровень, предшествовавший пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку заявил глава представительства ЕС в нашей стране Петер Михалко, сообщает Report.

"В прошлом году торговый оборот между ЕС и Азербайджаном превысил 15 миллиардов долларов США, 44 процента внешнеторгового оборота Азербайджана приходится на страны ЕС. В настоящее время сотни европейских компаний ведут работу с Азербайджаном. В настоящее время мы работаем над двусторонним соглашением. Этот документ еще больше углубит наше сотрудничество", - отметил он.

Кроме того, посол подчеркнул, что ЕС готов внести свой вклад в мир и спокойствие на Южном Кавказе, оказать поддержку процессу разминирования, реконструкции и пострадавшим от конфликта.