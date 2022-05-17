О нас
Аудио новости

ЕС: Наши торговые связи в Азербайджане вернулись на допандемийный уровень

ЕС: Наши торговые связи в Азербайджане вернулись на допандемийный уровень Торговые отношения между Евросоюзом и Азербайджаном вернулись на уровень, предшествовавший пандемии коронавируса (COVID-19).
Бизнес
17 мая 2022 г. 11:14
ЕС: Наши торговые связи в Азербайджане вернулись на допандемийный уровень

Торговые отношения между Евросоюзом и Азербайджаном вернулись на уровень, предшествовавший пандемии коронавируса (COVID-19).

Об этом на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку заявил глава представительства ЕС в нашей стране Петер Михалко, сообщает Report.

"В прошлом году торговый оборот между ЕС и Азербайджаном превысил 15 миллиардов долларов США, 44 процента внешнеторгового оборота Азербайджана приходится на страны ЕС. В настоящее время сотни европейских компаний ведут работу с Азербайджаном. В настоящее время мы работаем над двусторонним соглашением. Этот документ еще больше углубит наше сотрудничество", - отметил он.

Кроме того, посол подчеркнул, что ЕС готов внести свой вклад в мир и спокойствие на Южном Кавказе, оказать поддержку процессу разминирования, реконструкции и пострадавшим от конфликта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ambassador: EU-Azerbaijan trade relations returned to pre-pandemic levels
Версия на азербайджанском языке Aİ: "Azərbaycanda ticarət əlaqələrimiz pandemiyadan əvvəlki səviyyəyə qayıdıb"

Самое читаемое

Представитель Азербайджана вышел в финал Евровидения 2022
Представитель Азербайджана вышел в финал "Евровидения 2022"
13 мая 2022 г. 01:07
Украина стала победителем международного песенного конкурса Евровидение-2022
ВидеоУкраина стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2022"
15 мая 2022 г. 03:03
Завершилось первое лунное затмение года
ВидеоЗавершилось первое лунное затмение года
16 мая 2022 г. 08:55
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Батальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
ФотоБатальон ВСУ вышел на границы с Россией в Харьковской области
16 мая 2022 г. 01:29
В Баку состоится фестиваль японской культуры
ФотоВ Баку состоится фестиваль японской культуры
11 мая 2022 г. 12:03
Начался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоНачался «Бакинский марафон-2022» по инициативе Фонда Гейдара Алиева
15 мая 2022 г. 10:32
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на Азовсталь
Российские военные впервые сбросили фосфорные бомбы на "Азовсталь"
15 мая 2022 г. 13:11
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
Рябков: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет очередной ошибкой
16 мая 2022 г. 11:09
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi