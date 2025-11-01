Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Энес Эминоглу: Средний коридор открывает новые возможности для молодежи

    Бизнес
    • 01 ноября, 2025
    • 12:38
    Энес Эминоглу: Средний коридор открывает новые возможности для молодежи

    Проект Средний коридор является чрезвычайно важной инициативой, которая связывает Турцию, балканские страны, кавказский регион и тюркский мир.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Турции Энес Эминоглу на Евразийском форуме молодых предпринимателей (EYBF2025) в Баку, проходящем при организации Gənc MÜSİAD.

    По его словам, этот проект не только расширит торговые отношения, но и создаст условия для открытия новых возможностей для молодежи:

    "Мы совместно выведем эту инициативу на новый уровень. Особенно важно, что Gənc MÜSİAD действует более чем в 40 странах, насчитывает более 5 тыс. членов и оказывает поддержку молодежи в сфере торговли и образования, делая предпринимательскую экосистему одним из главных приоритетов. Наше Министерство молодежи и спорта постоянно поддерживает развитие молодых предпринимателей и деятельность молодежи".

    Эминоглу также отметил, что сотрудничество с Министерством молодежи и спорта Азербайджана успешно продолжается:

    "В последние годы на основе соглашений и договоренностей реализуется ряд проектов, таких как программы молодежного обмена, программы подготовки специалистов, лагеря для тренеров".

    Enes Eminoğlu: "Orta Dəhliz gənclər və sahibkarlar üçün yeni imkanlar açır"
    Deputy Minister: Middle Corridor opens new opportunities for youth, entrepreneurs

