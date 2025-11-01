Энес Эминоглу: Средний коридор открывает новые возможности для молодежи

Проект Средний коридор является чрезвычайно важной инициативой, которая связывает Турцию, балканские страны, кавказский регион и тюркский мир.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Турции Энес Эминоглу на Евразийском форуме молодых предпринимателей (EYBF2025) в Баку, проходящем при организации Gənc MÜSİAD.

По его словам, этот проект не только расширит торговые отношения, но и создаст условия для открытия новых возможностей для молодежи:

"Мы совместно выведем эту инициативу на новый уровень. Особенно важно, что Gənc MÜSİAD действует более чем в 40 странах, насчитывает более 5 тыс. членов и оказывает поддержку молодежи в сфере торговли и образования, делая предпринимательскую экосистему одним из главных приоритетов. Наше Министерство молодежи и спорта постоянно поддерживает развитие молодых предпринимателей и деятельность молодежи".

Эминоглу также отметил, что сотрудничество с Министерством молодежи и спорта Азербайджана успешно продолжается:

"В последние годы на основе соглашений и договоренностей реализуется ряд проектов, таких как программы молодежного обмена, программы подготовки специалистов, лагеря для тренеров".