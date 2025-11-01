İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Enes Eminoğlu: "Orta Dəhliz gənclər və sahibkarlar üçün yeni imkanlar açır"

    Biznes
    • 01 noyabr, 2025
    • 11:56
    Enes Eminoğlu: Orta Dəhliz gənclər və sahibkarlar üçün yeni imkanlar açır

    Orta Dəhliz layihəsi Türkiyəni, Balkan ölkələrini, Qafqaz regionunu və türk dünyasını birləşdirən son dərəcə mühüm təşəbbüsdür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin gənclər və idman nazirinin müavini Enes Eminoğlu Bakıda "Gənc MÜSİAD"ın təşkilatçılığı ilə keçirilən "Avrasiya Gənc İş Adamları Forumu"nda (EYBF2025) çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu layihə ticarət əlaqələrinin genişlənməsi ilə yanaşı, həm də gənclər üçün yeni imkanların açılmasına şərait yaradacaq:

    "Biz hamımız birlikdə bu təşəbbüsü daha yüksək səviyyəyə çatdıracağıq. Xüsusilə "Gənc MÜSİAD"ın 40-dan çox ölkədə fəaliyyət göstərməsi, 5 mindən çox üzvünün olması, sahibkarlıq ekosistemini əsas prioritetə çevirərək gəncləri ticarət və təhsil sahələrində istiqamətləndirməsi çox önəmlidir. Gənclər və İdman Nazirliyimiz, bu baxımdan gənc sahibkarların və gənclik fəaliyyətlərinin inkişafını daim dəstəkləyir".

    E. Eminoğlu həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi ilə əməkdaşlıq uğurla davam edir:

    "Son illərdə gənclər mübadilə proqramları, mütəxəssis proqramları, düşərgələr və məşqçi təlimləri kimi bir sıra layihələr sazişlər və razılaşmalar əsasında həyata keçirilir".

    Orta Dəhliz Türkiyə Gənclər və İdman Nazirliyi Enes Eminoğlu
    Энес Эминоглу: Средний коридор открывает новые возможности для молодежи

    Son xəbərlər

    12:41

    Vilayət Eyvazov Kürdəmirdə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib

    Daxili siyasət
    12:34
    Foto

    Ukrayna və Azərbaycan səhiyyə nazirləri saziş imzalayıb, əməkdaşlıq genişləndirilir

    Sağlamlıq
    12:22

    Azərbaycanda əmlak sığortası üzrə ödənişlər 33 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:17

    Ukraynanın Sumı vilayətinin atəşə tutulması nəticəsində 7 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    12:05

    Moderator.az saytı 13 yaşını qeyd edir

    Media
    11:58

    Sudan öz ərazilərinin bərpasında Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə edəcək

    Xarici siyasət
    11:56

    Enes Eminoğlu: "Orta Dəhliz gənclər və sahibkarlar üçün yeni imkanlar açır"

    Biznes
    11:50
    Foto

    Bakıda dünya çempionatına seçmə xarakter daşıyan şahmat matçının açılış mərasimi keçirilib

    İdman
    11:49

    Pakistan Senatının sədri: Özümüzü Azərbaycan və Türkiyə ilə birgə "üç dövlət, bir millət" kimi görürük - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti