Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для истребителей F-16
- 23 октября, 2026
- 15:13
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Дания передала Украине более 50 тыс. боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16.
Как передает Report cо ссылкой на украинские медиа, об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
"Благодарим Данию за быстрый и эффективный ответ на запрос о дополнительных боеприпасах. Такая оперативность имеет непосредственное значение для усиления украинской противовоздушной обороны и защиты людей от российских воздушных атак", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что украинские пилоты уже используют боеприпасы для перехвата реактивных ударных беспилотников.
Напомним, Дания предоставляет кредитную гарантию на сумму 750 млн крон ($112,6 млн) датской дочерней компании украинского производителя ракет и беспилотников Fire Point.