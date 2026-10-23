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    Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для истребителей F-16

    В регионе
    • 23 октября, 2026
    • 15:13
    Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для истребителей F-16

    Дания передала Украине более 50 тыс. боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16.

    Как передает Report cо ссылкой на украинские медиа, об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

    "Благодарим Данию за быстрый и эффективный ответ на запрос о дополнительных боеприпасах. Такая оперативность имеет непосредственное значение для усиления украинской противовоздушной обороны и защиты людей от российских воздушных атак", – говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что украинские пилоты уже используют боеприпасы для перехвата реактивных ударных беспилотников.

    Напомним, Дания предоставляет кредитную гарантию на сумму 750 млн крон ($112,6 млн) датской дочерней компании украинского производителя ракет и беспилотников Fire Point.

    Истребитель F-16 (Fighting Falcon) Российско-украинский конфликт Дания Украина
    Danimarka Ukraynaya F-16 qırıcı təyyarələri üçün 50 min döyüş sursatı verib
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