Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для истребителей F-16

Дания передала Украине более 50 тыс. боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16.

Как передает Report cо ссылкой на украинские медиа, об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

"Благодарим Данию за быстрый и эффективный ответ на запрос о дополнительных боеприпасах. Такая оперативность имеет непосредственное значение для усиления украинской противовоздушной обороны и защиты людей от российских воздушных атак", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинские пилоты уже используют боеприпасы для перехвата реактивных ударных беспилотников.

Напомним, Дания предоставляет кредитную гарантию на сумму 750 млн крон ($112,6 млн) датской дочерней компании украинского производителя ракет и беспилотников Fire Point.