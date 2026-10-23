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    Пекин призвал минимизировать влияние ИИ на сокращение рабочих мест

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 15:10
    Пекин призвал минимизировать влияние ИИ на сокращение рабочих мест

    Государственный совет Китая призвал государственные ведомства принять меры для снижения рисков увольнения работников в результате применения искусственного интеллекта (ИИ).

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в опубликованных в пятницу рекомендациях по вопросам ИИ и занятости.

    Документ предусматривает совершенствование мониторинга связанных с ИИ рисков для занятости и разработку планов реагирования на них. При реализации проектов, способных вызвать значительные потрясения на рынке труда, властям следует поддерживать переход работников на другую работу и их повторное трудоустройство.

    Потерявшим работу из-за ИИ рекомендуется предоставлять адресную помощь в профессиональной ориентации, обучении новым навыкам и подборе вакансий. Одновременно документ призывает использовать возможности ИИ для создания рабочих мест и повышения их качества.

    Рекомендации также предусматривают регулирование применения ИИ в управлении персоналом и пресечение незаконных практик, связанных дискриминацией, мошенничестве при найме и нарушении неприкосновенности частной жизни.

    Искусственный интеллект (ИИ) Массовые увольнения
    MiniBoss
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