Пекин призвал минимизировать влияние ИИ на сокращение рабочих мест

Государственный совет Китая призвал государственные ведомства принять меры для снижения рисков увольнения работников в результате применения искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в опубликованных в пятницу рекомендациях по вопросам ИИ и занятости.

Документ предусматривает совершенствование мониторинга связанных с ИИ рисков для занятости и разработку планов реагирования на них. При реализации проектов, способных вызвать значительные потрясения на рынке труда, властям следует поддерживать переход работников на другую работу и их повторное трудоустройство.

Потерявшим работу из-за ИИ рекомендуется предоставлять адресную помощь в профессиональной ориентации, обучении новым навыкам и подборе вакансий. Одновременно документ призывает использовать возможности ИИ для создания рабочих мест и повышения их качества.

Рекомендации также предусматривают регулирование применения ИИ в управлении персоналом и пресечение незаконных практик, связанных дискриминацией, мошенничестве при найме и нарушении неприкосновенности частной жизни.