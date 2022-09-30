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Элитное жилье в России стали продавать со скидкой до 40% на фоне мобилизации

Элитное жилье в России стали продавать со скидкой до 40% на фоне мобилизации Владельцы элитного жилья в России бросились продавать недвижимость с большими скидками после объявления о частичной мобилизации, стартовавшей в стране 21 сентября.
Бизнес
30 сентября 2022 г. 10:43
Элитное жилье в России стали продавать со скидкой до 40% на фоне мобилизации

Владельцы элитного жилья в России бросились продавать недвижимость с большими скидками после объявления о частичной мобилизации, стартовавшей в стране 21 сентября.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, дисконт в этом сегменте недвижимости достигает 40%.

Риелторы связывают такую тенденцию общим стрессовым состоянием граждан из-за мобилизации. В большинстве случаев к большим скидкам прибегают либо собственники низколиквидных объектов, либо те, кто спешно покидают страну и готовы терять при распродаже активов.

Эксперты по недвижимости считают, что для оперативной продажи квартиры, находящейся в залоге из-за ипотеки, нужно сначала договориться об этой сделке с банком, затем правильно оценить ее и установить цену на 5% ниже имеющихся на рынке предложений.

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