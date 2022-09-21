В России объявили всероссийскую акцию протеста против мобилизации

Движение "Весна" в России призвало к всероссийской акции протеста против частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, сообщает Report.

Движение "Весна" в России призвало к всероссийской акции протеста против частичной мобилизации, объявленной президентом России Владимиром Путиным, сообщает Report.

"Весна" объявляет всероссийскую акцию против мобилизации — призываем вас выходить на улицы российских городов уже сегодня в 19:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что места проведения акции в Москве и Cанкт-Петербурге объявят уже скоро.

"Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Это значит, что тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец Путина? Теперь война по-настоящему придет в каждый дом и каждую семью. Раньше власти говорили, что воюют только "профессионалы" — и что они победят. Выяснилось, что не побеждают — и на фронт стали набирать заключенных. А теперь объявлена мобилизация", - говориться в заявлении движения "Весна".