Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня экспортная миссия Азербайджана отправилась в Германию. Это первый визит миссии в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, в организованной в целях продвижения бренда Made in Azerbaijan экспортной миссии на конкурсной основе принимают участие представители компаний, занятых в сфере производства плодоовощной продукции, минеральной воды, соков, вина, меда и чая.

В рамках визита участники миссии посетят выставку "Международная зеленая неделя-2017", проведут двусторонние встречи с местными дистрибьюторами, потенциальными клиентами, обсудят вопросы организации экспорта.