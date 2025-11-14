Экспорт из Нахчывана увеличился почти на 30%

Экспорт продукции из Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в январе-сентябре этого года составил на сумму $10,3 млн.

Как сообщает местное бюро Report, это на 29,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В отчетный период нахчыванская продукция, помимо соседних стран, экспортировалась также на рынки США, ОАЭ и Ирака. В январе-сентябре также были открыты новые экспортные направления, такие как Таджикистан, Сирия и Палестина.