Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Экспорт из Нахчывана увеличился почти на 30%

    Бизнес
    • 14 ноября, 2025
    • 11:28
    Экспорт из Нахчывана увеличился почти на 30%

    Экспорт продукции из Нахчыванской Автономной Республики (НАР) в январе-сентябре этого года составил на сумму $10,3 млн.

    Как сообщает местное бюро Report, это на 29,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    В отчетный период нахчыванская продукция, помимо соседних стран, экспортировалась также на рынки США, ОАЭ и Ирака. В январе-сентябре также были открыты новые экспортные направления, такие как Таджикистан, Сирия и Палестина.

    Нахчыван экспорт
    Naxçıvandan ixrac 30 %-ə yaxın artıb

    Последние новости

    11:42

    В Нахчыване за 10 месяцев открыты 122 новых объекта производства и услуг

    Бизнес
    11:37
    Фото

    Президент Таджикистана принял глав парламентских делегаций стран СНГ

    Внешняя политика
    11:35

    Зеленский: ВС РФ выпустили по Украине 18 ракет и 430 дронов, погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:34
    Фото

    В Азербайджане начинается основной этап проекта строительства металлургического завода

    Инфраструктура
    11:34

    Посол Азербайджана в Иране обсудил сотрудничество с губернатором Ардебиля

    В регионе
    11:28

    Экспорт из Нахчывана увеличился почти на 30%

    Бизнес
    11:24
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях в Мингячевире

    Экология
    11:13
    Фото

    Замгенпрокурора: Большинство принятых по конкурсу юристов заняли руководящие должности

    Происшествия
    11:07
    Фото

    Баку и Тбилиси обсудили расширение деятельности SOCAR в Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    Лента новостей